Estos son los productos que más exportó el país durante el 2024

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un estudio elaborado por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) reveló cuáles fueron los productos que más se exportaron en el país durante el 2024.

Según el reporte, los materiales con mayor exportación fueron:

Agujas

Catéteres

Prótesis de uso médico

Aparatos de electrodiagnóstico

Cables y materiales

Antisueros

Lantas

Textiles de confección

Las cifras de Procomer también indican que un total de 1.703 empresas se encargaron de exportar al menos 3.368 productos distintos.

El sector manufacturero del país representa un 67% del total exportado, con más de $13 mil millones en ventas, según datos de la Promotora.

El informe también reveló que Estados Unidos (55%), Países Bajos (9%) y Bélgica (4%) fueron los principales destinos de Costa Rica a nivel de exportación.