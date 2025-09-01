La Junta de Protección Social (JPS) llevó a cabo Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional N° 4.865 del Día del Afrodescendiente este domingo 31 de agosto.

Según informó la JPS, estos son los ganadores de los premios de importancia:

Premio mayor

Número: 09.

09. Serie: 624.

624. Premio: ₡640 millones en dos emisiones.

Segundo premio

Número: 25.

25. Serie: 037.

037. Premio: ₡92 millones en dos emisiones.

Tercer premio

Número: 29.

29. Serie: 089.

089. Premio: ₡40 millones en dos emisiones.

Cuarto premio

Número: 20.

20. Serie: 891.

891. Premio: ₡10 millones en dos emisiones.

Quinto premio