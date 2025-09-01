La Junta de Protección Social (JPS) llevó a cabo Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional N° 4.865 del Día del Afrodescendiente este domingo 31 de agosto.
Según informó la JPS, estos son los ganadores de los premios de importancia:
Premio mayor
- Número: 09.
- Serie: 624.
- Premio: ₡640 millones en dos emisiones.
Segundo premio
- Número: 25.
- Serie: 037.
- Premio: ₡92 millones en dos emisiones.
Tercer premio
- Número: 29.
- Serie: 089.
- Premio: ₡40 millones en dos emisiones.
Cuarto premio
- Número: 20.
- Serie: 891.
- Premio: ₡10 millones en dos emisiones.
Quinto premio
- Número: 75.
- Serie: 935.
- Premio: ₡6 millones en dos emisiones.