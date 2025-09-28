Este domingo 28 de setiembre se llevó a cabo el Sorteo Ordinario de la Lotería Nacional N° 4.869 de la Junta de Protección Social (JPS), el cual reparte como premio mayor ₡350 millones en dos emisiones.
Según informó la JPS, estos son los ganadores de los primeros 3 premios de importancia:
Premio mayor
Número: 24.
Serie: 250.
Premio: ₡175 millones por emisión.
Segundo premio
Número: 63.
Serie: 807.
Premio: ₡30 millones por emisión.
Tercer premio
Número: 38.
Serie: 999.
Premio: ₡14 millones por emisión.