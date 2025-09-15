Este domingo 14 de setiembre se llevó a cabo el Sorteo Ordinario Lotería Nacional N° 4.867 de la Junta de Protección Social (JPS), el cual reparte como premio mayor ₡175 millones por emisión.
Según informó la JPS, estos son los ganadores de los primeros 3 premios de importancia:
Premio mayor
Número: 67.
Serie: 630.
Premio: ₡175 millones por emisión.
Segundo premio
Número: 04.
Serie: 927.
Premio: ₡30 millones por emisión.
Tercer premio
Número: 26.
Serie: 224.
Premio: ₡14 millones por emisión.
