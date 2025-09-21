Este domingo 21 de setiembre se llevó a cabo el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional N° 4.868 de la Junta de Protección Social (JPS), el cual reparte como premio mayor ₡640 millones en dos emisiones.
Según informó la JPS, estos son los ganadores de los primeros 3 premios de importancia:
Premio mayor
Número: 60.
Serie: 316.
Premio: ₡640 millones en dos emisiones.
Segundo premio
Número: 73.
Serie: 008.
Premio: ₡92 millones en dos emisiones.
Tercer premio
Número: 09.
Serie: 371.
Premio: ₡40 millones en dos emisiones.
Cuarto premio
Número: 94.
Serie: 643.
Premio: ₡10 millones en dos emisiones.
Quinto premio
Número: 39.
Serie: 395.
Premio: ₡6 millones en dos emisiones.
Acumulado con número 00 y serie 974. Premio de ₡350 millones en 2 emisiones.