Este domingo 21 de setiembre se llevó a cabo el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional N° 4.868 de la Junta de Protección Social (JPS), el cual reparte como premio mayor ₡640 millones en dos emisiones.

Según informó la JPS, estos son los ganadores de los primeros 3 premios de importancia:

Premio mayor

Número: 60.

Serie: 316.

Premio: ₡640 millones en dos emisiones.

Segundo premio

Número: 73.

Serie: 008.

Premio: ₡92 millones en dos emisiones.

Tercer premio

Número: 09.

Serie: 371.

Premio: ₡40 millones en dos emisiones.

Cuarto premio

Número: 94.

Serie: 643.

Premio: ₡10 millones en dos emisiones.

Quinto premio

Número: 39.

Serie: 395.

Premio: ₡6 millones en dos emisiones.

Acumulado con número 00 y serie 974. Premio de ₡350 millones en 2 emisiones.