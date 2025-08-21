El Consejo de Gobierno anunció el nombramiento de forma definitiva la Junta Directiva del Banco Nacional.
Los siete miembros son:
María Brenes Quesada
- Economista.
- Cuenta con una maestría en Dirección Estratégica de Empresas y una maestría en Banca y Mercado de Capitales, de la UCR.
- Cuenta con amplia experiencia, ya que se desempeñó como directora Comercial.
María del Milagro Solórzano León
- Licenciada en Derecho y Notaria Pública por la UCR.
- Cursó la Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Negocios Internacionales por FUNDEPOS, y la Maestría en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Centroamérica.
- Cuenta con una amplia experiencia en su campo laboral.
Anabelle Eugenia Chaves Soto
- Licenciada en administración con más de 20 años de experiencia en el sector bancario y financiero.
- Especializada en administración contable, control presupuestario, finanzas corporativas y gestión de recursos humanos.
- A lo largo de su trayectoria ha desempeñado funciones clave en áreas de cobranza.
Noylin María Cruz Suárez
- Master en Business Administración INCAE 2023.
- Bachiller en administración de negocios en la UCR.
- Tiene amplia experiencia en la administración de negocios, en sectores financiero, industrias, comercio, y Tecnología de Información.
Maximiliano Alvarado Ramírez
- Máster en Responsabilidad Social Empresarial Universidad de Barcelona, España.
- Licenciado en Administración de Empresas de la UCR.
- Cuenta con amplia experiencia laboral en Mentoring comercial, Salud Organizacional.
Rolando Saborío Jiménez
- Economista.
- Analista Financiero y de Portafolios de Inversiones.
- Se ha desempeñado como Consultor económico y financiero independiente donde brinda asesorías para conformación de portafolios financieros de inversión para clientes particulares.
Javier Francisco Zúñiga Moya
- Administrador de Empresas, cuenta con una Licenciatura en Administración con Énfasis en Dirección Empresarial de la Universidad Nacional.
- Egresado del INCAE.
- Se desempeñó desde 1974 en el Banco de Costa Rica.