El Consejo de Gobierno anunció el nombramiento de forma definitiva la Junta Directiva del Banco Nacional.

Los siete miembros son:

María Brenes Quesada

Economista.

Cuenta con una maestría en Dirección Estratégica de Empresas y una maestría en Banca y Mercado de Capitales, de la UCR.

Cuenta con amplia experiencia, ya que se desempeñó como directora Comercial.

María Brenes – Fotografía Mauricio Aguilar

María del Milagro Solórzano León

Licenciada en Derecho y Notaria Pública por la UCR.

Cursó la Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Negocios Internacionales por FUNDEPOS, y la Maestría en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Centroamérica.

Cuenta con una amplia experiencia en su campo laboral.

María del Milagro Solórzano – Fotografía Mauricio Aguilar



Anabelle Eugenia Chaves Soto

Licenciada en administración con más de 20 años de experiencia en el sector bancario y financiero.

Especializada en administración contable, control presupuestario, finanzas corporativas y gestión de recursos humanos.

A lo largo de su trayectoria ha desempeñado funciones clave en áreas de cobranza.

Anabelle Chaves – Fotografía Mauricio Aguilar

Noylin María Cruz Suárez

Master en Business Administración INCAE 2023.

Bachiller en administración de negocios en la UCR.

Tiene amplia experiencia en la administración de negocios, en sectores financiero, industrias, comercio, y Tecnología de Información.

Maximiliano Alvarado Ramírez

Máster en Responsabilidad Social Empresarial Universidad de Barcelona, España.

Licenciado en Administración de Empresas de la UCR.

Cuenta con amplia experiencia laboral en Mentoring comercial, Salud Organizacional.

Maximiliano Alvarado – Fotografía Mauricio Aguilar

Rolando Saborío Jiménez

Economista.

Analista Financiero y de Portafolios de Inversiones.

Se ha desempeñado como Consultor económico y financiero independiente donde brinda asesorías para conformación de portafolios financieros de inversión para clientes particulares.

Rolando Saborío – Fotografía Mauricio Aguilar

Javier Francisco Zúñiga Moya