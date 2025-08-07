France Football publicó este jueves la lista oficial de los 30 jugadores nominados al prestigioso premio individual, el Balón de Oro.
Este se entregará el próximo 22 de setiembre en Francia.
Los nominados fueron presentados uno por uno desde horas de la mañana a través de las redes sociales oficiales.
El club que más jugadores tiene nominados es el París Saint-Germain, actual campeón de Champions League.
Entre los favoritos se encuentran el francés Ousmane Dembelé o el español Lamine Yamal.
Nominados al Balón de Oro 2025
- Ousmane Dembelé (París Saint-Germain)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Desiré Doué (París Saint-Germain)
- Denzel Dumfries (Inter de Milán)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Viktor Gyökeres (Arsenal)
- Achraf Hakimi (París Saint-Germain)
- Harry Kane (Bayern Múnich)
- Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Martínez (Inter de Milán)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Scott McTominay (Napoli)
- Nuno Mendes (París Saint-Germain)
- Joao Neves (París-Saint-Germain)
- Michael Olise (Bayern Múnich)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Pedri (Barcelona)
- Raphinha (Barcelona)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabian Ruiz (París Saint-Germain)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Virgil Van Dijk (Liverpool)
- Vinicius Jr (Real Madrid)
- Vitinha (París Saint-Germain)
- Florian Wirtz (Liverpool)
- Lamine Yamal (Barcelona)