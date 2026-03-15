(AFP, EEUU) A continuación, los nominados en las principales categorías para la 98ª edición de los premios Óscar que se entregarán este domingo en Hollywood.

La película de terror vampírico “Pecadores”, del director Ryan Coogler, lidera con un récord de 16 nominaciones, seguida de “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson, con 13.

Mejor película

“Bugonía” “El agente secreto” “F1” “Valor sentimental” “Frankenstein” “Pecadores” “Hamnet” “Sueños de trenes” “Marty Supremo” “Una batalla tras otra”

Mejor director

Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra”

Ryan Coogler, “Pecadores”

Josh Safdie, “Marty Supremo”

Joachim Trier, “Valor sentimental”

Chloé Zhao, “Hamnet”

Mejor actor

Timothée Chalamet, “Marty Supremo”

Leonardo DiCaprio, “Una batalla tras otra”

Ethan Hawke, “Luna Azul”

Michael B. Jordan, “Pecadores”

Wagner Moura, “El agente secreto”

Mejor actriz

Jessie Buckley, “Hamnet”

Rose Byrne, “Si pudiera, te patearía”

Kate Hudson, “Song Sung Blue: Sueño inquebrantable”

Renate Reinsve, “Valor sentimental”

Emma Stone, “Bugonia”

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro, “Una batalla tras otra”

Jacob Elordi, “Frankenstein”

Delroy Lindo, “Pecadores”

Sean Penn, “Una batalla tras otra”

Stellan Skarsgård, “Valor sentimental”

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, “Valor Sentimental”

Inga Ibsdotter Lilleaas, “Valor sentimental”

Amy Madigan, “La hora de la desaparición”

Wunmi Mosaku, “Pecadores”

Teyana Taylor, “Una batalla tras otra”

Mejor película internacional

“El agente secreto” (Brasil) “Sirat. Trance en el desierto” (España) “Un simple accidente” (Francia) “La voz de Hind Rajab” (Túnez) “Valor sentimental” (Noruega)

Mejor película animada

“Arco” “Amélie y la metafísica de los tubos” “Elio” “Zootopia 2” “Las guerreras k-pop”

Mejor documental

“Alabama: Presos del sistema” “El señor Nadie contra Putin” “Abrázame en la luz” “El vecino perfecto” “Atravesando rocas”

Las más nominadas