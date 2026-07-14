Estos son los miembros de “Los Gery” que están en fuga

El Ministerio de Seguridad Pública dio a conocer las identidades de tres miembros de la banda de “Los Gery” que se encuentran en fuga.

Esto tras varios allanamientos realizados este martes en la provincia de Cartago, donde se busca a uno de los líderes de una célula de la banda.

Alias “Spanky”. Foto: Cortesía.

Uno de ellos, de apellidos Solano Miranda y conocido como “Spanky”, es uno de los cabecillas de la estructura criminal dedicada al narcomenudeo.

El director de la Policía de Control de Drogas (PCD), Stephen Madden, indicó que Solano no se presentó a la sentencia donde se condenó a más de 20 integrantes de “Los Gery”.

Foto: Cortesía.

Por este motivo, dieron a conocer las identidades de los buscados, para encontrar alguna pista que los dirija a su detención.