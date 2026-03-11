Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Una mujer de apellido Gamboa y que es una activista pro Palestina fue detenida este miércoles por autoridades judiciales por aparentes manifestaciones realizadas en redes sociales contra el mandatario Rodrigo Chaves, y contra la presidenta electa, Laura Fernández.

Gamboa, se muestra muy activa en sus redes sociales bajo un perfil a su nombre, refiriéndose a temas de Palestina y criticando decisiones de Chaves y Fernández sobre el conflicto bélico entre Estados Unidos, Irán e Israel.

Hago un llamado a resucitar a Viviana Gallardo y tomar acciones directas contra el gobierno de Rodrigo Chaves , Laura Fernàndez wue son sionistas , narvos , pedófilo , etc .

AYUDA PARA ACABAR CON ELLOS É IMPEDIR LAURA ASUMA EL PODER . — Tatiana Gamboa Freer 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 (@TGamboaFreer74) March 9, 2026

En este momemto ya urge un francotirador . pic.twitter.com/GsfNO3OWO5 — Tatiana Gamboa Freer 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 (@TGamboaFreer74) March 9, 2026

Durante el allanamiento a la casa de la mujer en el sector de Osa también se logró decomisar prueba digital que se incluirá en la investigación de las autoridades judiciales.

Rodrigo Chaves , Presidente de Costa Rica apoya el genocidio en Gaza , es sionista y pedòfilo .

ES NECESARIO ACABAR CON ESTA LACRA , POR FAVOR AYUDA !!!! — Tatiana Gamboa Freer 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 (@TGamboaFreer74) March 9, 2026

Gamboa está siendo detenida bajo el presunto delito de amenazas a funcionario público.

Foto: Cortesía.