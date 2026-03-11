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Una mujer de apellido Gamboa y que es una activista pro Palestina fue detenida este miércoles por autoridades judiciales por aparentes manifestaciones realizadas en redes sociales contra el mandatario Rodrigo Chaves, y contra la presidenta electa, Laura Fernández.
Gamboa, se muestra muy activa en sus redes sociales bajo un perfil a su nombre, refiriéndose a temas de Palestina y criticando decisiones de Chaves y Fernández sobre el conflicto bélico entre Estados Unidos, Irán e Israel.
Durante el allanamiento a la casa de la mujer en el sector de Osa también se logró decomisar prueba digital que se incluirá en la investigación de las autoridades judiciales.
Gamboa está siendo detenida bajo el presunto delito de amenazas a funcionario público.