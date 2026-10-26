Estos son los mejores outfits previos al concierto de Bunbury

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

¡El rock se lleva puesto! Cientos de Enrique Bunbury, quienes comenzaron a calentar el ambiente este lunes en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, donde el cantante español se presenta como parte de su gira Nuevas Mutaciones Tour 2026.

Las camisetas con fotografías e imágenes del intérprete se mezclan con pulseras, collares y otros accesorios inspirados en el artista, mientras algunos lucen estilos rockeros que completan sus looks para una noche muy esperada.

Los colores oscuros, las prendas con estampados y los complementos alusivos al cantante forman parte de la vestimenta elegida por quienes quieren demostrar su admiración por el músico español.

Además, muchos aprovechan la previa para tomarse fotografías, posar con sus camisetas y compartir con otros seguidores que también llegaron listos para disfrutar del espectáculo.

Foto: Mauricio Aguilar

Foto: Mauricio Aguilar

Foto: Mauricio Aguilar

Foto: Mauricio Aguilar

Foto: Mauricio Aguilar