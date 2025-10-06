Este fin de semana, el Centro de Eventos Pedregal se transformó en el epicentro de la diversión con la esperada edición del Oktoberfest 2025.

Cientos de fanáticos llegaron con toda la actitud para celebrar al mejor estilo bávaro, rodeados de amigos, familia… ¡Y mucha cerveza!

Pero más allá de los brindis y los beats, los verdaderos protagonistas fueron los atuendos que se dejaron ver por todo el evento.

Desde trajes típicos reinventados hasta apuestas atrevidas y llenas de color, los asistentes convirtieron el festival en una auténtica pasarela al aire libre.

Y por si fuera poco, los asistentes vivieron una experiencia multiplataforma sin igual, gracias a Grupo Extra, que junto a Diario Extra, Extra Radio 92.3 FM, Extra TV, E-Music 97.9 FM y diarioextra.com, se encargaron de llevar su emoción al máximo nivel.

