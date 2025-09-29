A solo 2 días del concierto de Guns N’ Roses en el Estadio Nacional, el productor del evento, Don Stockwell, reveló qué pidieron los miembros de la banda para sus exclusivos camerinos.

Stockwell recalcó que les solicitaron algunas granolas, frutas y algunos snacks.

“Algo muy curioso es que pidieron crema de afeitar”, destacó.

El bajista Duff McKagan, que vino acompañado de sus hijos, pidió además un área especial para niños, donde incluso se les instaló un PlayStation para que pudieran entretenerse.

Foto: Randall Sandoval

Por otro lado, según detalló Stockwell, los pedidos en cuanto a la alimentación fueron sencillos.