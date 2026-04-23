La administración Chaves Robles llega a marzo de 2026 con niveles de aprobación moderados. Ninguna figura del Poder Ejecutivo ni área de gestión logra superar la nota de 7, lo que evidencia un desgaste en la confianza ciudadana y la ausencia de consensos de aprobación robustos, según la última encuesta IDESPO-UNA.

Tres figuras destacan por encima del resto del gabinete, aunque todas dentro de un rango de calificación intermedia.

Rodrigo Chaves (Presidente): Se mantiene como el mejor evaluado con una nota de 6,7. No obstante, su calificación ha experimentado un descenso significativo desde el 7,7 que obtuvo al inicio de su gestión en septiembre de 2022. Efraín Zeledón (MOPT): El ministro de Obras Públicas y Transportes ocupa el segundo lugar con un 6,44. Su posición es coherente con el hecho de que la infraestructura es percibida como el principal logro del gobierno (14,8%) y la segunda área mejor calificada (6,69). Laura Fernández (Presidencia): La jerarca completa el podio con una calificación de 6,42.

En cifras:

9,4%: Es el porcentaje de la población que afirma no conocer la labor de Mary Denisse Munive (Salud), lo que la convierte en la figura menos visible del gabinete.

Es el porcentaje de la población que afirma la labor de Mary Denisse Munive (Salud), lo que la convierte en la figura menos visible del gabinete. 6,89: Es la calificación de la Economía , el área de gestión gubernamental mejor evaluada por los costarricenses.

Es la calificación de la , el área de gestión gubernamental mejor evaluada por los costarricenses. 4,69: Es la nota otorgada a la Seguridad Ciudadana, el punto más crítico de la administración y el principal problema identificado por el 65,8% de los encuestados.

Por su parte, los responsables de Seguridad (Mario Zamora), Educación (José Leonardo Sánchez) y Salud (Mary Munive) continúan en la lista, según el estudio.

A pesar de las calificaciones moderadas, el presidente mantiene un apoyo significativo en su retórica confrontativa. Un 52,9% de la población está de acuerdo con sus críticas al Poder Judicial y un 46,1% respalda sus cuestionamientos al Poder Legislativo, lo que sugiere una base social que valida la polarización institucional.