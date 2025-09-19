La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declaró con lugar cuatro denuncias por beligerancia política y aplicó sanciones que incluyen destituciones e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. Además, ordenó abrir un procedimiento contra un quinto denunciado.

En la resolución n.° 6038-E6-SE-2025 se sancionó a Henry Núñez Nájera con una inhabilitación de dos años para ejercer cargos públicos, luego de que, siendo parte del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, realizara publicaciones en redes sociales a favor de un candidato a diputado.

En la resolución n.° 6026-E6-SE-2025 se sancionó a Wilber Antonio Gómez Campos con inhabilitación por dos años. Integraba la Junta Administrativa del Liceo Ricardo Jiménez Guardia y se inscribió como candidato a una asamblea distrital, además de participar en la convención interna de un partido político.

En la resolución n.° 6037-E6-SE-2025 se sancionó a Mauricio Antonio Gómez Valverde con destitución de su cargo en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) e inhabilitación por dos años, al comprobarse que, mientras formaba parte de la Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga, participó en asambleas de un partido político.

En la resolución n.° 6025-E6-SE-2025 se sancionó a Jazmín González Briceño con destitución de su puesto en el Poder Judicial e inhabilitación por tres años, debido a que realizó comentarios político-electorales en redes sociales relativos a tres partidos.

Adicionalmente, la Sección Especializada ordenó a la Inspección Electoral iniciar un proceso contencioso-electoral contra Francisco Ernesto Gamboa Soto, tras una denuncia presentada por el diputado Francisco José Nicolás Alvarado.

El TSE recordó que durante casi cuatro años no pudo emitir resoluciones finales por acciones de inconstitucionalidad contra su Reglamento, y actualmente trabaja tanto en nuevas denuncias como en los expedientes pendientes que se acumularon en ese tiempo.