El Fiscal General de la República, Carlo Díaz, explicó en el programa Desde Buena Mañana de Extra Radio 92.3 FM, algunas de las claves en los procesos de negociación en Estados Unidos, tras una eventual extradición de Celso Gamboa.

Esto podría significar una reducción importante en las penas que enfrenten los extraditables.

“Parte de esa negociación incluye la entrega de bienes, y eso es lo que también se negocia o negocian las personas que están sometidas a un proceso penal en Estados Unidos, como en este caso con la justicia, con los fiscales, y eso podría generar, si ellos entregan también los bienes, generar una disminución en la pena“, indicó Díaz.

Según explicó el fiscal, las razones principales por las que una pena podría ser rebajada son:

Entrega de bienes: una parte fundamental de la negociación implica la entrega de bienes por parte de la persona sometida a proceso penal. Los fiscales de Estados Unidos han indicado que esta acción se traduce en una “disminución de puntos” que directamente reduce la pena . Incluso, esta negociación no necesariamente exige la entrega de la totalidad de los bienes, sino que podría ser por “alguna parte significativa”. La intención de “atacar el narcotráfico donde más les duele, que es en los bienes” es un objetivo claro de la persecución.



Colaboración con información relevante: además de la entrega de bienes, la colaboración con información es un factor crucial para que los fiscales valoren una disminución de la pena. Esta colaboración busca "amarrar otros casos" y "perseguir otros objetivos de alto valor" en la lucha contra el narcotráfico. Esto abre la puerta a que una persona como Celso Gamboa, por ejemplo, pueda convertirse en "testigo de la corona" , suministrando información que ayude a la investigación de otras personas o redes de alto valor.



Aceptación de cargos: los fiscales estadounidenses también ofrecen la posibilidad de una pena "mucho más rebajada" si la persona acepta los cargos y negocia, en lugar de ir a un juicio donde podría enfrentar la pena máxima posible, que podría ser de hasta 40 o 50 años de prisión, aunque con ciertas limitaciones por los convenios de extradición.



El Fiscal enfatizó que estas negociaciones y la potencial disminución de la pena no significan que la extradición vaya a ser evitada; sino más bien que la extradición es un proceso que “se tiene que dar”, y la negociación ocurre posteriormente en la sede judicial de Texas.