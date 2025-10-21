El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó 11 allanamientos en distintos puntos de Alajuela, Heredia y Puntarenas, como parte de un operativo dirigido contra una organización criminal transnacional vinculada al tráfico internacional de drogas.

Realizaron varios operativos en el país. Foto: OIJ.

Los detenidos son:

Hombre de apellido Bedoya, de 48 años, nacionalidad colombiana.

Hombre de apellido Barquero, de 58 años, nacionalidad costarricense.

Hombre de apellido Barquero, de 36 años, nacionalidad costarricense.

Hombre de apellido Lara, de 37 años, nacionalidad colombiana.

Hombre de apellido Núñez, de 27 años, nacionalidad colombiana.

Hombre de apellido Sánchez, de 53 años, nacionalidad colombiana.

Hombre de apellido Muñoz, de 26 años, nacionalidad colombiana.

Mujer de apellido Acuña, de 40 años, nacionalidad costarricense.

Las investigaciones sobre este caso comenzaron en el año 2023, donde las autoridades recibieron informaciones confidenciales de este grupo criminal que se dedicaba al trasporte, acopio, almacenamiento y comercialización de drogas, en apariencia, principalmente cocaína y marihuana.

El método de operar de esta organización era desde Turbo, distrito de Colombia, hacia Costa Rica para posteriormente realizar exportaciones.

Randall Zuñiga, Director del OIJ, mencionó que la banda habría invertido más de 250 millones de colones en propiedades dentro del país, incluyendo un centro turístico en desarrollo con piscina, cabinas y casa club, aparentemente utilizado para legitimar capitales provenientes del narcotráfico.

