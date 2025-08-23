La Ruta Nacional 32 permanece cerrada este sábado 23 de agosto tras la detección de derrumbes y árboles caídos en varios puntos de la zona montañosa, según confirmó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

“La maquinaria trabajará en las labores de limpieza y una vez que se determine que la ruta es segura para transitar se comunicará su reapertura“, informó la institución.

El cierre incluye sectores como el kilómetro 32, donde se registró otro deslizamiento durante la mañana.

Derrumbes Ruta 32. Foto: MOPT.

“Los cierres preventivos que MOPT-CONAVI aplican, si bien es cierto pueden generar molestias, buscan salvaguardar la vida de los conductores que se movilizan por esta ruta de conexión al Caribe“, agregó el MOPT.

Derrumbes Ruta 32. Foto: MOPT.

Como rutas alternas se mantienen habilitadas la Ruta 10 por Turrialba y Bajos de Chilamate – Vuelta de Kopper para todo tipo de vehículos, mientras que por Vara Blanca se permite únicamente el paso de automóviles livianos.

Las cuadrillas trabajan en las labores de limpieza en los distintos puntos afectados.