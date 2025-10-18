Estos son los cuatro nuevos extraditables detenidos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en conjunto con la Policía de Control de Drogas (PCD) detuvieron a cuatro nuevos extraditables que conformaban una organización criminal que trasportó grandes cantidades de cocaína desde Colombia, hasta México y Estados Unidos.

Tras una solicitud del Tribunal del Distrito Sur de California, Estados Unidos, a estos sujetos se les investiga como sospechosos de tráfico internacional de drogas.

Se trata de cuatro hombres de apellidos:

Corella, quien era oficial de la Fuerza Pública y conocido como “Rojo”.

Cordero, alias “Candado”,“Pallín” o “El Gordo”.

Castro, alias “Lalo” o “Precioso”.

Ramírez, alias “Kimba”.

Foto: corresponsal Roger Soto

Foto: corresponsal Roger Soto

Foto: MSP

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En apariencia, Entre el 2017 y 2020, los sospechosos se asentaron en la zona sur del país, donde se dedicaron a transportar cocaína por medio de barcos, avión y furgones de carga, desde Colombia hacia Costa Rica, para posteriormente movilizarla hasta México y luego Estados Unidos, según autoridades.

De acuerdo con las investigaciones conjuntas de las autoridades, los sospechosos habrían realizado traslados de droga en aeronaves, utilizando pistas clandestinas ubicadas en el Pacífico Central, momento en el que tenían uno de sus centros de operaciones en San Vito de Coto Brus.

La captura de los extraditables se efectuó gracias a la coordinación entre el Ministerio Público, la Administración de Control de Drogas de la nación norteamericana (DEA), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Fuerza Pública.

Asimismo, el fiscal general, Carlo Díaz, aseguró estar firme con la DEA: