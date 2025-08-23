Calentando el ambiente previo a las elecciones nacionales, en febrero del 2026, algunas figuras cercanas al presidente Rodrigo Chaves han manifestado su precandidatura con el Partido Pueblo Soberano (PPSO); agrupación encargada de ser la “continuidad” de la actual administración.

Entre los nombres que figuran, exministros, antiguos jerarcas de instituciones autónomas; así como actuales funcionarios ajenos al Ejecutivo, pero cercanos a la Presidencia.

El partido político, que ratificó a Laura Fernández como candidata presidencial, tendrá su asamblea nacional este domingo 24 de agosto, donde se elegirán a quienes serán los aspirantes a las curules legislativas para representar a las siete provincias del país.

La fórmula la completarán el exviceministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Francisco Gamboa; junto al abogado y exmiembro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Douglas Soto; ambos como candidatos a la vicepresidencia de la República.

La elección del PPSO se dio tras el análisis de hasta cinco partidos bajo la línea del “rodriguismo”, es decir, afines al presidente; de los cuales se concluyó a dicha agrupación como la principal cara, junto a otros dos como parte de una coalición.

Marta Esquivel

• Cargos previos: Magistrada suplemente de la Sala IV (2017-2021), así como ministra de Trabajo y Seguridad Social, jerarca del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), y presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); todos estos bajo la administración Chaves Robles.

• Principales proyectos que trabajaría:

o Construcción de Ciudad Gobierno y la Marina en Limón

o Jornadas 4×3

o Reforma a la CCSS

• “La Caja tiene la capacidad de dar buenos servicios, pero esta trabada. Todos los proyectos que nosotros impulsábamos tardaban hasta dos años”, aseguró Esquivel.

Juan Manuel Quesada

• Cargos previos: Intendente de Energía en Aresep (2012-2016); así como presidente ejecutivo en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

• Principales proyectos que trabajaría:

o Jornadas 4×3

o Inversión en obra pública y alianzas público-privadas

• “Los retos que tiene el país son enormes, pero los que a mi me interesarían son los que le ponen un freno a la competitividad nacional”, detalló Quesada.

Anna Katharina Müller

• Cargos previos: Ministra de Educación Pública (MEP) entre 2022 y 2024.

• Principales proyectos que trabajaría:

o Reconocimiento de títulos a personas extranjeras

o Arraigo de docentes para evitar largos traslados a centros educativos

• “Hay demasiado por hacer todavía, como equipo vamos a trabajar para definir cuales son esas prioridades, y quedaron pendientes muchas cosas”, afirmó Müller.

Nogui Acosta

• Experiencia previa: Viceministro de Hacienda (2018-2019) y jerarca de la misma cartera en la actual administración.

• Principales proyectos que trabajaría: No detalló.

• “El reto fundamental es devolverle el prestigio a la Asamblea, ya que una de las cosas más complicadas en la toma de decisiones es cuando usted no tiene legitimidad”, especificó Acosta.

Esmeralda Britton

• Experiencia previa: Presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Mujeres (Inamu) durante 2002 a 2004; así como presidenta de la Junta de Protección Social (JPS) de 2018 a 2025.

• Principales proyectos que trabajaría: No detalló.

• “Mi enfoque siempre es en la parte social, y en tecnología de la información para poder impulsar a los costarricenses en estos temas”, afirmó Britton.

José Miguel Villalobos

• Experiencia previa: Candidato presidencial en 2006 por el partido Alianza Democrática Nacionalista, así como ministro de Justicia y Paz en 2002.

• Principales proyectos que trabajaría: No detalló.

• “Si me inscribí por la provincia de Alajuela, pero esperemos a ver si quedo ratificado, donde podré detallar sobre los proyectos a trabajar”, indicó Villalobos.