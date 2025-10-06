El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que debido las inundaciones, deslizamientos y afectaciones en las comunidades por las lluvias, se determinó la suspensión de lecciones presenciales para este martes 7 de octubre en los centros educativos más afectados de las Direcciones Regionales de Puntarenas y Occidente.
Esta medida se da en resguardo de la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, siguiendo los lineamientos de la alerta #33 emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que advierte sobre la alta saturación de suelos y condiciones de riesgo en varias zonas del país.
Los centros educativos que permanecerán cerrados son:
Dirección Regional de Occidente:
Circuito 3:
|Escuela Bajo San Antonio
|Liceo Rural San Antonio Zapotal
|Escuela Quebradilla
|CTP Piedades del sur
|Escuela Monseñor Juan Vicente Solís F.
|Liceo Magallanes
|Escuela Balboa
|Escuela San Bosco
|Escuela Potrerillo
|Escuela El Carmen
|Escuela Socorro
|Escuela Bajo Matamoros
|Escuela San Francisco
|Escuela Carrera Buena
|Escuela La Guaria
|Escuela El Salvador
|Escuela Carolina Rodríguez de Mirambell
|Escuela Helí Santamaría Navarro
|Escuela Yadira Gamboa Blanco
|Escuela La Palma
|Escuela Ermelinda Mora Carvajal
|Escuela La Constancia
|Escuela Gabino Araya Blanco
|Escuela Carlos María Jiménez Ortiz
Dirección Regional de Puntarenas:
Circuito 1:
|Escuela Riojalandia
|IPEC Escuela Augusto Colombari
Circuito 3:
| Escuela San Agustín
|Escuela Orocú
Circuito 5:
|Escuela El Chagüite
|Escuela Flora Guevara Barahona
|Escuela Barrio San Luis
|Escuela Fray Casiano de Madrid
|Escuela Veinte de Noviembre
|Jardín de Niños de Fray Casiano
Ante dichas emergencias, el MEP asegura mantener una coordinación permanente con la CNE, el IMN y los Comités Municipales de Emergencia para el seguimiento de las condiciones climáticas y de acceso, por lo que recomienda a la población costarricense estar atentos a los comunicados oficiales emitidos a través de los canales institucionales.