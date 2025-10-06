El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que debido las inundaciones, deslizamientos y afectaciones en las comunidades por las lluvias, se determinó la suspensión de lecciones presenciales para este martes 7 de octubre en los centros educativos más afectados de las Direcciones Regionales de Puntarenas y Occidente.

Esta medida se da en resguardo de la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, siguiendo los lineamientos de la alerta #33 emitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que advierte sobre la alta saturación de suelos y condiciones de riesgo en varias zonas del país.

Los centros educativos que permanecerán cerrados son:

Dirección Regional de Occidente:

Circuito 3:

Escuela Bajo San Antonio Liceo Rural San Antonio Zapotal Escuela Quebradilla CTP Piedades del sur Escuela Monseñor Juan Vicente Solís F. Liceo Magallanes Escuela Balboa Escuela San Bosco Escuela Potrerillo Escuela El Carmen Escuela Socorro Escuela Bajo Matamoros Escuela San Francisco Escuela Carrera Buena Escuela La Guaria Escuela El Salvador Escuela Carolina Rodríguez de Mirambell Escuela Helí Santamaría Navarro Escuela Yadira Gamboa Blanco Escuela La Palma Escuela Ermelinda Mora Carvajal Escuela La Constancia Escuela Gabino Araya Blanco Escuela Carlos María Jiménez Ortiz

Dirección Regional de Puntarenas:

Circuito 1:

Escuela Riojalandia IPEC Escuela Augusto Colombari

Circuito 3:

Escuela San Agustín Escuela Orocú

Circuito 5:

Escuela El Chagüite Escuela Flora Guevara Barahona Escuela Barrio San Luis Escuela Fray Casiano de Madrid Escuela Veinte de Noviembre Jardín de Niños de Fray Casiano

Ante dichas emergencias, el MEP asegura mantener una coordinación permanente con la CNE, el IMN y los Comités Municipales de Emergencia para el seguimiento de las condiciones climáticas y de acceso, por lo que recomienda a la población costarricense estar atentos a los comunicados oficiales emitidos a través de los canales institucionales.