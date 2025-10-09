Pilar Cisneros y Daniel Vargas, diputados oficialistas, exigieron quitar carteles que arroceros llevaron a la barra de público este jueves 9 de octubre.

Se trataba de carteles dirigidos hacia el diputado Alexander Barrantes, quien días atrás tuvo un altercado en un estacionamiento público.

En los carteles, los arroceros escribieron “quiere pleito papito”, “alcohólicos anónimos te espera” y “¡Barrantes, busque ayuda!”.

Los diputados oficialistas los tacharon de ofensivos, y por esa razón pidieron quitarlos.

Foto: Randall Sandoval

De la misma forma, una figura con el rostro de Barrantes, vestido de boxeador, y quien tenía un bóxer de jaguar.

Esta situación generó malestar en la bancada oficialista durante el plenario en la Asamblea Legislativa.