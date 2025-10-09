Tras el COVID-19, hubo cantones más vulnerables que marcaron la diferencia y en donde la enfermedad golpeó con mayor fuerza, según expertos.

Los cantones con altos índices de desarrollo humano, como Montes de Oca y Curridabat, encabezaron la lista de mayor riesgo debido la población longeva y la alta concentración urbana.

“A mayor densidad de construcciones y población, mayores fueron los contagios y muertes”, mencionaron los investigadores.

Por su parte, un estudio arrojó que los cantones con menor riqueza de especies de fauna silvestres (aves, en este caso) fueron los más golpeados por el virus.

“Un ecosistema diverso funciona como una barrera natural que diluye la presencia de patógenos y reduce las posibilidades de que salten a los seres humanos”, indicó Joel Sáenz, director del Icomvis-UNA.

En amarillo se muestra los cantones con mediano riesgo y en verde los cantones de bajo riesgo para el contagio y fallecimiento por covid-19. Elaborado con datos disponibles de 2020-2022. Fuente: Icomvis-UNA.

De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional (Icomvis-UNA), entre 2021 y 2023, hay un mapa que revela esas desigualdades a partir de datos del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MIVAH), y el Mapa de cobertura boscosas y distribución de especies de aves y mamíferos.

El proyecto relacionó información sobre contagios y fallecimientos con variables socioeconómicas, demográficas y ambientales de todos los cantones del país. El objetivo era anticipar en cuáles cantones podría repetirse la historia en caso de otra pandemia.

Dicha investigación determinó los factores influyentes: