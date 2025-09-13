La Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional (PLN) definió la lista de candidatos a diputados por la provincia de San José.

De la papeleta, solamente el primer lugar fue propuesto por el candidato presidencial, mientras que el resto de nombres son personas que tienen trayectoria dentro de la política pública y la agrupación verdiblanca.

“Ya tenemos una idea de como va a ser la fracción, será una bancada muy distinta, ahí ustedes no van a ver los apellidos de siempre, don Álvaro Ramos se ha empeñado en demostrar que esta renovación del Partido es real y las caras, nombres e ideas son completamente distintas”, aseguró Álvaro Ramirez.

Primer lugar : Álvaro Ramirez, jefe de campaña de Ramos

Segundo Lugar : Iztarú Alfaro, regidora de la Municipalidad de San José

Tercer lugar : Rafael "Fello" Vargas, exalcalde de Goicoechea

Cuarto lugar : Andrea Valverde, más de 20 años de militancia en el PLN

: Andrea Valverde, más de 20 años de militancia en el PLN Quinto lugar: Marco Badilla, exdirector de Migración y Extranjería

De momento, Guanacaste y San José son las listas que más han avanzado, mientras otras provincias como Limón y Heredia se mantienen más lentas y en otros casos como Puntarenas, solamente se ha dicho quién es el primer lugar, Norjelens Lobo dirigente de Coto Brus.