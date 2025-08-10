Nueva República oficializó los nombres con los que buscará una diputación de cara a las elecciones 2026 tras la Asamblea Nacional del partido.
Los nombres son:
San José
Primero – César Zúñiga
Segundo – Alexandra Loría
Tercero – William Bonilla
Alajuela
Primero – Juan Diego López
Segundo – Andrea Madrigal
Tercero – Ricardo Arias
Cartago
Primero – Luis Fernando Araya
Segundo – Valeria Campos
Tercero – Nahín Ramírez
Heredia
Primero – Sherilyn González
Segundo – Axel Molina
Tercero – Patricia Hernández
Guanacaste
Primero – Alex Soto
Segundo – Siani Briceño
Tercero – Jonathan Soto
Puntarenas
Primero – Nancy García
Segundo – Ulises González
Tercero – Andy Zapata
Limón
Primero – Jeinnel Newball
Segundo – Saeed Calderón
Tercero – Patricia Cantillo