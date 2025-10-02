Desde la modificación al artículo 32 de la constitución política, Costa Rica ya contabiliza al menos ocho nacionales detenidos con fines de extradición a países como Estados Unidos (4) Francia (2) Italia (1) y Panamá (1), según reportes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Entre los capturados figuran Celso Gamboa Sánchez, exmagistrado solicitado por EE.UU., así como Edwin López Vega “Pecho de Rata”, Jonathan Álvarez “Gato”, y Jordie Picado “Noni”, también requeridos por ese país.
Por su parte, Johnny Angulo “John Cadenas” deberá responder en Italia; José Villalobos “Boligoma” en Panamá; mientras que Iván Pablot Martínez y Hamilton Restrepo Osorio son reclamados por Francia.
Las detenciones se ejecutaron entre junio y setiembre del 2025 en distintos puntos del país, como Escazú, Limón, San José, Puntarenas, Cartago, Golfito y Alajuela, según reportes.
Cabe destacar que el pasado 26 de setiembre la Fiscalía informó sobre la detención de tres extraditables de apellidos Restrepo Uribe, colombiano naturalizado costarricense; Sinisterra Lozano, nacido en Colombia y quien posee un permiso de trabajo costarricense; así como Sánchez Chavarro, ciudadano venezolano con residencia en nuestro país.
Están siendo solicitados por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos (EE.UU.) para el Distrito Medio de Florida.