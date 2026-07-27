Estos son los 6 proyectos de seguridad presentados por la Presidenta

Mandataria llegó a la Asamblea Legislativa con segundo paquete

La presidenta de la República, Laura Fernández, presentó un segundo paquete de proyectos de seguridad ante la Asamblea Legislativa.

Son 6 proyectos:

  1. Audiencia previa al Juicio: Reforma para que se haga una única audiencia.
  2. Reforma artículo 32 de la Constitución: Ampliar causales de extradición.
  3. Ley de mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal: Plantea dejar de usar mecanismos como firmar cada cierto tiempo y dar monitoreo electrónico.
  4. Ley para la penalización de la explotación minera ilegal: Pretende incrementar penas por este delito.
  5. Ley de monitoreo electrónico por apremio corporal: Seguimiento a deudores de pensión por tobillera.
  6. Proyecto rangos policiales: Cambiar la nomenclatura actual de grados policiales, sin alterar sus funciones.

Sobre la reforma del artículo 32 de la Constitución, la mandataria indicó que será presentada hasta el 3 de agosto por tratarse de una reforma constitucional.

La presidenta indicó que presentará un tercer paquete que ya tienen avanzado.