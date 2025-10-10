El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reporta que hasta el 9 de octubre de 2025 el país suma 677 víctimas de homicidio doloso, superando las 670 registradas en el mismo periodo del año anterior.

El fenómeno mantiene un patrón de violencia concentrado en pocos puntos del territorio, ya que cinco distritos acumulan la mayor cantidad de crímenes cometidos en lo que va del año.

De acuerdo con datos del OIJ, los distritos más violentos son Limón centro, con 47 casos; Pavas, con 29; Hatillo, con 24; Quepos, con 17; y San Felipe de Alajuelita, con 15. En conjunto, estos cinco territorios concentran más del 19% del total de homicidios registrados en el país durante el 2025.

Caso de violencia más reciente

La noche del miércoles 8 de octubre, Hatillo volvió a ser escenario de un hecho violento. Una balacera ocurrida en el sector de 15 de Setiembre dejó cinco personas heridas, según confirmó el OIJ y los cuerpos de socorro.

Según la versión preliminar, las víctimas se encontraban en la calle cuando un vehículo en movimiento se acercó y sus ocupantes abrieron fuego desde el interior.

Los heridos fueron trasladados por medios propios a la Clínica Solón Núñez, donde la Cruz Roja Costarricense brindó apoyo y coordinó el traslado de cuatro de ellos a hospitales capitalinos.

Dos hombres de 21 y 29 años fueron ingresados al Hospital Calderón Guardia con heridas en el abdomen, mientras que otros dos, de 21 y 24 años, fueron enviados al Hospital San Juan de Dios en condición crítica. Una quinta víctima, de 21 años, presentó un roce en la pierna derecha.

En la escena, agentes judiciales de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios localizaron múltiples casquillos que serán analizados por los laboratorios de Ciencias Forenses.

La Sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito del OIJ mantiene abierta la investigación para determinar el móvil y la identidad de los atacantes.

Los datos del OIJ confirman que San José, Limón y Puntarenas siguen siendo las provincias más afectadas por el homicidio doloso. De las 677 víctimas registradas este año, 228 corresponden a San José, 141 a Limón, 126 a Puntarenas y 80 a Alajuela.

El arma de fuego continúa siendo el principal medio de agresión, utilizada en 540 de los casos, seguida por el uso de armas blancas y otros objetos contundentes.

La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes entre los 18 y 39 años, un perfil que coincide con los patrones de violencia asociados a ajustes de cuentas, venganzas y disputas por territorio, que representan cerca del 70% de los homicidios investigados.

Principales móviles

• Ajuste de cuentas o venganza: 490

• Discusión o riña: 86

• En comisión de otro delito: 42

• Violencia doméstica: 32

• En investigación (“por determinar”): 86