Estos son los 4 puntos discutidos en reunión de Seguridad

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Laura Fernández, presidenta de la República, convocó este lunes a una sesión del Consejo de Seguridad Nacional en Casa Presidencial para discutir una serie de temas.

Los puntos tratados son:

Repasar primer paquete de 6 proyectos que presentaron a la Asamblea Legislativa. Analizar los nuevos proyectos (8 o 9) que presentarán el lunes 27 de julio al Congreso. Ver indicadores de la perpetración del narcotráfico y crimen organizado, utilizando bases del Poder Judicial. Revisar temas de allanamientos y fugas de información.

Fernández lamentó la ausencia de los jerarcas del Poder Judicial (Orlando Aguirre, presidente de la Corte, Patricia Solano, magistrada presidenta de la Sala Penal, Carlo Díaz, fiscal general y Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial) quienes esperaba estuvieran presentes para analizar los diferentes puntos en materia de seguridad.

La reunión contó con la presencia de los ministros del actual Gabinete como Gerald Campos (Seguridad), Gabriel Aguilar (Justicia y Paz), Rodrigo Chaves (Hacienda y Presidencia), entre otros.

Sillas vacías

Fernández expuso ante la prensa las sillas vacías de los jerarcas del Poder Judicial.

Pese a que desde la semana anterior, Orlando Aguirre había indicado que no asistirían a la reunión desde Presidencia colocaron rótulos con sus nombres.

“Miren ustedes quienes son las personas que violan la Constitución y las leyes de la República”, expresó Fernández a los medios mientras señalaba los campos vacíos.

Los jerarcas del Poder Judicial informaron que hoy tenían una reunión para discutir los recortes de presupuesto, motivo por el cual no acudieron.

Sobre esto, la mandataria dijo que se trata de un “berrinche” por parte de las autoridades.