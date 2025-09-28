El exministro Luis Amador, logró conseguir partido para las próximas elecciones luego de un acuerdo con el exdiputado y actual presidente del Partido Integración Nacional (PIN), Walter Muñoz.
Precisamente, Muñoz, que ya fue legislador en dos oportunidades, intentará volver al Congreso en el 2026, ya que encabeza la lista de diputados del PIN por San José.
En segundo lugar, está otra exdiputada, Shirley Díaz, quien fuera congresista en la pasada Asamblea Legislativa con el Partido Unidad Social Cristiana.
La tercera exdiputada que desea regresar al Congreso con esta agrupación, es Silvia Patricia Villegas. Ella ya fue legisladora con el PIN en el periodo 2018-2022, siendo compañera de Muñoz y de Díaz.
“Vea a los demás, no tienen experiencia para echarse al hombro un gobierno, que no es fácil”, afirmó Amador este sábado, luego de ser ratificado por la Asamblea Nacional del PIN.
“Si quieren que el país salga adelante, nosotros somos esa opción, con todos lo que quieren venir a trabajar, con un cambio efectivo”, agregó.
Estas son las listas de los candidatos a diputados del PIN:
CANDIDATOS A DIPUTADOS – SAN JOSÉ 2026
|NOMBRE
|1
|WALTER MUÑOZ CÉSPEDES
|2
|SHIRLEY DIAZ MEJIAS
|3
|MASSIMO ESQUIVEL TESSONI
|4
|MARIA DEL ROCIO ARTAVIA ARAYA
|5
|JUAN CARLOS CHAVES ARAYA
|6
|ANA KARINA ROJAS ROJAS
|7
|FREDERICK PINCAY FONSECA
|8
|ILSE MILENA MURILLO GONZALEZ
|9
|BRUNO DE JESUS COTO BARBOZA
|10
|MARJORIE EUGENIA RAPSON GONZALEZ
|11
|OLMAN GERARDO MEJIAS QUESADA
|12
|MONICA DEL CARMEN FALLAS FALLAS
|13
|ALEXANDER CORDERO RIOS
|14
|XINIA MARIA FALLAS DURAN
|15
|JUAN DIEGO MÉNDEZ VARGAS
|16
|CECILIA BADILLA DI
|17
|JOSÉ PABLO MIRANDA SALGUERO
|18
|
|S1
|
|S2
|
CANDIDATOS A DIPUTADOS – ALAJUELA 2026
|NOMBRE
|1
|IARY GOMEZ QUESADA
|2
|JORGE EDUARDO ABARCA VÁSQUEZ
|3
|XINIA LOPEZ QUESADA
|4
|ELIAS GUTIERREZ ROMERO
|5
|KENIA MARIA GUTIERREZ RAMIREZ
|6
|SERGIO ANDRES VARELA RODRIGUEZ
|7
|GUISELLE ARROYO SEGURA
|8
|GIOVANNI MORA GARITA
|9
|HANNIA BARRANTES ROJAS
|10
|RAFAEL GUTIERREZ ARIAS
|11
|ANDREA VALVERDE MARIN
|12
|DARIO ALONSO CARMONA BALLESTERO
|S1
|BRENDA MARIA MONTERO VARGAS
|S2
|SEBASTIAN MORA ALFARO
CANDIDATOS A DIPUTADOS – CARTAGO 2026
|NOMBRE
|1
|SILVIA PATRICIA VILLEGAS ÁLVAREZ
|2
|CARLOS EDUARDO ROLDAN VILLALOBOS
|3
|KATTY DANIELA VILLALOBOS ABARCA
|4
|PERCY GERARDO GARRO ROJAS
|5
|EVELYN ANDREA SOLANO RIVERA
|6
|JUAN LUIS MONESTEL PIEDRA
|S1
|MADELINE GLORIANA BALVIN CALVO
|S2
|EDWIN GERARDO ABARCA CASASOLA
CANDIDATOS A DIPUTADOS – HEREDIA 2026
|NOMBRE
|1
|NATALIA MARÍA MORA ESCALANTE
|2
|RICARDO ANTONIO SOSSA ORTIZ
|2
|CECILIO ENRIQUE RÍOS GUERRERO
|3
|MARIA JOSE UREÑA NARANJO
|4
|EMANUEL CORRALES UMAÑA
|5
|ALEJANDRINA MOHS LEON
|S1
|MIGUEL ANGEL GUTIERREZ OVIEDO
|S2
|SUSANA PATRICIA BRENES JIMÉNEZ
CANDIDATOS A DIPUTADOS – GUANACASTE 2026
|NOMBRE
|1
|CARLOS MEJIA OPORTO
|2
|RUTH FUENTES LÓPEZ
|3
|JIMMY FONSECA VILLEGAS
|4
|TRACY ALEJANDRA MIRANDA CASTILLO
|5
|JOSUE ALBERTO MELENDEZ ALVARADO
|S1
|NOYLI EDID ARIAS PIZARRO
|S2
|DENNIS ANTONIO GONZALEZ MUÑOZ