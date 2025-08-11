San José centro, Alajuela centro y Desamparados encabezan la lista de robo de vehículos, uno de los delitos patrimoniales más frecuentes en el país, con un patrón que se mantiene constante en los dos últimos años.

Así lo reflejan los registros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que revelan los cantones con más denuncias por este delito. En 2024 y lo que va del 2025, se han registrado 7.579 casos.

El OIJ lanzó una advertencia clara a los conductores: no hay lugar ni tiempo completamente seguro cuando se trata de dejar un vehículo sin supervisión. “Cinco minutos bastan” es el mensaje con el que la institución busca generar conciencia ante el aumento de robos de automotores en diferentes puntos del país.

La alerta surge tras registrar múltiples casos en los que los delincuentes aprovechan descuidos breves, como ir al cajero, a una tienda o dejar el carro encendido, para llevarse vehículos en cuestión de minutos.

Según los agentes judiciales, muchas personas subestiman el riesgo al dejar su carro por poco tiempo en sitios públicos. Sin embargo, grupos dedicados al robo de vehículos operan con rapidez, herramientas especializadas y conocimiento técnico.

“Los delincuentes saben lo que hacen. A veces, en menos de cinco minutos logran abrir un vehículo, neutralizar la alarma, encenderlo y sacarlo del lugar sin que nadie note nada extraño”, detalló un investigador del OIJ.

Modalidades más comunes

De acuerdo con informes del OIJ, los delincuentes operan bajo distintas estrategias, entre ellas:

• Robo con ruptura de cerradura y puenteo del sistema de encendido.

• Uso de controles clonados en zonas comerciales o residenciales.

• Aprovechamiento de descuidos como dejar el auto abierto o encendido.

• Extracción de vehículos estacionados en vía pública sin vigilancia.

En algunos casos, los vehículos son desmantelados en menos de 48 horas o utilizados en la comisión de otros delitos antes de ser abandonados.

Recomendaciones para prevenir

• Evitar dejar el vehículo en la calle, especialmente durante la noche.

• Instalar dispositivos antirrobo, como bloqueos mecánicos, GPS o alarmas.

• No dejar objetos de valor a la vista.

• Preferir parqueos vigilados, incluso si tienen costo.

• Reportar cualquier actitud sospechosa cerca de vehículos.

Cantones con más reportes

Entre enero de 2024 y mediados de 2025, los cantones que presentan mayor incidencia son:

Alajuela: 857

San José: 820

Puntarenas: 325

Heredia: 302

Desamparados: 284

Cartago: 219

Limón: 212

Pococí: 200

San Carlos: 180

Goicoechea: 170

Montes De Oca: 168

Tibás: 168

Estas zonas, por su densidad poblacional, alta circulación vehicular, comercio activo y zonas de parqueo público o sin vigilancia, resultan más atractivas para los grupos delincuenciales dedicados al robo de automotores.