Estos son los 21 elegidos para hacer historia en Catar

Este miércoles, en horas de la mañana, la Federación Costarricense de Fútbol confirmó a los 21 futbolistas que estarán defendiendo la camiseta tricolor en el Mundial de Catar Sub-17.

Entre los convocados figuran nombres como Thiago Cordero, del Deportivo Saprissa; Nick Bennette, de Herediano y hermano de Jewison Bennette; y, por supuesto, Isaac Badilla, el joven que sorprendió a todos con su debut en la Primera División con Liga Deportiva Alajuelense.



De la mano de Randall Row, técnico del equipo, la delegación nacional viajará rumbo al país asiático el lunes 27 de octubre.

Costa Rica, que quedó ubicada en el Grupo C junto a Croacia, Senegal y Emiratos Árabes Unidos, debutará en la justa mundialista el próximo 3 de noviembre.

Lista completa de convocados