Estos son los 15 cantones que no registran homicidios

Las estadísticas policiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revelan que, en lo que llevamos de año, el país contabiliza un total de 15 cantones sin homicidios durante este primer semestre del 2026.

Estas localidades se dividen en todo el territorio nacional, tales como:

Abangares (Guanacaste).

Hojancha (Guanacaste).

Acosta (San José).

Sarchí (Alajuela).

Alvarado (Cartago).

Atenas (Alajuela).

Poás (Alajuela)

Montes de Oca (San José).

Puriscal (San José).

León Cortés (San José)

Vásquez de Coronado (San José).

Dentro de este pequeño grupo de localidades, destacan aquellos cantones que hasta la fecha no registran homicidios, mientras que en 2025 presentaban entre tres y cinco incidentes.

Santa Bárbara de Heredia es el cantón con la mayor reducción absoluta de la violencia homicida, pasando de cinco delitos a no tener registros hasta la fecha.

Mientras que Santo Domingo de Heredia y Turrialba de Cartago pasaron a tener cifras nulas, pese a que en el 2025 contabilizaron 4 homicidios en el primer semestre.

Michael Soto, director interino del OIJ.

Contrastes en la seguridad nacional

Casos como los de Jiménez y Osa, con 5 homicidios cada uno, o el surgimiento de registros en Bagaces, Golfito y Upala (2 casos cada uno), indican que la actividad criminal se ha desplazado hacia nuevas áreas geográficas.

Pese a esta leve mejoría a nivel nacional, durante los primeros días de este mes, Costa Rica superó los 400 homicidios por tercer año consecutivo.