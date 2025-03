Muchas personas sienten que estar solteras es sinónimo de estar incompletas. Este miedo a la soledad puede llevarlas a entrar en relaciones poco saludables, marcadas por la dependencia emocional y por ende, la falta de bienestar.

Pero, ¿cómo podemos evitar caer en estos vínculos nocivos? La psicóloga Viviana García brinda 4 consejos prácticos:

1. Trabaje en el autoconocimiento

La base de una relación saludable comienza con el conocimiento propio. Entender que es lo que quiere, cuáles son sus valores, su propósito de vida, entre otros aspectos importantes.

2. Consuma contenido positivo

Las redes sociales ofrecen muchos recursos para el crecimiento personal. Seguir cuentas de psicología, desarrollo personal y bienestar emocional puede ayudarle.

3. Si ya está en una relación, detecte las “red flags” (banderas rojas)

Las “red flags” o banderas rojas son esas señales de alerta que indican que una relación puede ser tóxica. Falta de respeto, manipulación emocional o celos excesivos son algunas de ellas. Aprender a identificarlas y poner límites es clave.

“Si estoy notando mucha complacencia de mi parte, que me está costando poner límites, que de repente hoy no me hace sentir cómoda como me habló mi pareja, pero mejor no le digo nada porque es que no quiero que se vaya, no quiero perder mi noviazgo, ahí tenemos alertas. (…) y si esta persona no acepta mi límite, ahí tengo una clara señal de que estoy potencialmente entrando en una dinámica de dependencia emocional”, explicó García.