Estos serían los nuevos delitos válidos para extradición

La presidenta Laura Fernández presentará una iniciativa para aumentar las causales de extradición.
Se trata de una reforma al artículo 32 de la Constitución Política.
Los nuevos delitos contemplados son:
- Tráfico internacional de drogas.
- Terrorismo y su financiamiento.
- Legitimación de capitales.
- Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
- Tráfico ilícito de armas.
- Tráfico ilícito de órganos, tejidos y células humanas.
- Sicariato y homicidios vinculados con estructuras criminales organizadas.
- Participación en organizaciones criminales transnacionales.
- Cibercrimen, ciberterrorismo y ciberfraude que comprometan la seguridad nacional o la infraestructura crítica del Estado.
Según la mandataria, esta reforma:
- NO establece una extradición automática o generalizada.
- Procede únicamente mediante resolución firme de los tribunales.
- La conducta debe ser delito tanto en Costa Rica como en el Estado que solicita la extradición.
- Es compatible con los tratados internacionales suscritos por Costa Rica.
- Fortalece la seguridad nacional, la cooperación internacional para combatir estructuras criminales.
La iniciativa será presentada el próximo lunes 3 de agosto de forma oficial a la corriente legislativa.