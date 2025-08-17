La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad en diversos sectores para esta semana.

Las fechas de las suspensiones del servicio de electricidad están programadas desde el lunes 18 de agosto hasta el sábado 23 de agosto.

A detalle:

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? Lunes 18 de agosto. San José, San José, Hatillo. 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Martes 19 de agosto. San José, Montes de Oca, San Pedro. 7:30 a.m. a 5:00 p.m. Miércoles 20 de agosto. San José, Santa Ana, Piedades. 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Jueves 21 de agosto. San José, San José, Uruca. 7:30 a.m. a 3:30 p.m. Jueves 21 de agosto. San José, Montes de Oca, San Pedro, Barrio la Granja. 7:30 a.m. a 5:00 p.m. Jueves 21 de agosto. San José, Tibas, San Juan. 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Jueves 21 de agosto. San José, Curridabat, Sánchez. 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Viernes 22 de agosto. San José, Montes de Oca, San Pedro. 7:30 a.m. a 5:00 p.m. Viernes 22 de agosto. San José, Moravia, San Vicente. 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Sábado 23 de agosto. San José, Curridabat. 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

Puede consultar más detalles sobre la afectación en el siguiente enlace: aquí.