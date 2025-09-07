La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad en diversos sectores para esta semana.
Las fechas de las suspensiones del servicio de electricidad están programadas desde el martes 9 de setiembre hasta el viernes 12 de setiembre.
A detalle:
|¿Cuándo?
|¿Dónde?
|Motivo
|¿A qué horas?
|Martes 9 de setiembre.
|San José – San Pedro
|PROYECTOS EMPRESARIALES
|7:30 a.m. – 5:00 p.m.
|Martes 9 de setiembre.
|San José, Desamparados: San Rafael Arriba
|CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS
|8:00 a.m. 4:00 p.m.
|Martes 9 de setiembre.
|San José, Central, Mata Redonda
|OBRAS POR CONTRATO DE REDES ELÉCTRICAS
|8:00 a.m. 4:00 p.m.
|Miércoles 10 de setiembre.
|San José, Curridabat
|PROYECTOS EMPRESARIALES
|7:30 a.m. – 5:00 p.m.
|Miércoles 10 de setiembre.
|San José, Desamparados: San Rafael Abajo
|CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS
|8:00 a.m. 4:00 p.m.
|Miércoles 10 de setiembre.
|San José, Central, Hospital
|OBRAS POR CONTRATO DE REDES ELÉCTRICAS
|8:00 a.m. 4:00 p.m.
|Jueves 11 de setiembre.
|San José, Curridabat
|PROYECTOS EMPRESARIALES
|7:30 a.m. – 5:00 p.m.
|Jueves 11 de setiembre.
|Cartago, La Unión: Concepción
|CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS
|8:00 a.m. 3:00 p.m.
|Jueves 11 de setiembre.
|San José, Central, Uruca
|OBRAS POR CONTRATO DE REDES ELÉCTRICAS
|8:00 a.m. 2:00 p.m.
|Jueves 11 de setiembre.
|San José, Desamparados, Patarrá
|MANTENIMIENTO DE OBRAS ELÉCTRICAS
|8:00 a.m. 4:00 p.m.
|Viernes 12 de setiembre.
|San José, Curridabat
|PROYECTOS EMPRESARIALES
|7:30 a.m. – 4:00 p.m.
|Viernes 12 de setiembre.
|San José, Mora, Ciudad Colón
|MANTENIMIENTO DE OBRAS ELÉCTRICAS
|8:00 a.m. 3:00 p.m.
|Viernes 12 de setiembre.
|Heredia, Flores, San Joaquín
|OBRAS POR CONTRATO DE REDES ELÉCTRICAS
|8:00 a.m. 2:00 p.m.
Puede consultar más detalles sobre la afectación en el siguiente enlace: aquí.