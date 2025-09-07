La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones de electricidad en diversos sectores para esta semana.

Las fechas de las suspensiones del servicio de electricidad están programadas desde el martes 9 de setiembre hasta el viernes 12 de setiembre.

A detalle:

¿Cuándo? ¿Dónde? Motivo ¿A qué horas? Martes 9 de setiembre. San José – San Pedro PROYECTOS EMPRESARIALES 7:30 a.m. – 5:00 p.m. Martes 9 de setiembre. San José, Desamparados: San Rafael Arriba CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS 8:00 a.m. 4:00 p.m. Martes 9 de setiembre. San José, Central, Mata Redonda OBRAS POR CONTRATO DE REDES ELÉCTRICAS 8:00 a.m. 4:00 p.m. Miércoles 10 de setiembre. San José, Curridabat PROYECTOS EMPRESARIALES 7:30 a.m. – 5:00 p.m. Miércoles 10 de setiembre. San José, Desamparados: San Rafael Abajo CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS 8:00 a.m. 4:00 p.m. Miércoles 10 de setiembre. San José, Central, Hospital OBRAS POR CONTRATO DE REDES ELÉCTRICAS 8:00 a.m. 4:00 p.m. Jueves 11 de setiembre. San José, Curridabat PROYECTOS EMPRESARIALES 7:30 a.m. – 5:00 p.m. Jueves 11 de setiembre. Cartago, La Unión: Concepción CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS 8:00 a.m. 3:00 p.m. Jueves 11 de setiembre. San José, Central, Uruca OBRAS POR CONTRATO DE REDES ELÉCTRICAS 8:00 a.m. 2:00 p.m. Jueves 11 de setiembre. San José, Desamparados, Patarrá MANTENIMIENTO DE OBRAS ELÉCTRICAS 8:00 a.m. 4:00 p.m. Viernes 12 de setiembre. San José, Curridabat PROYECTOS EMPRESARIALES 7:30 a.m. – 4:00 p.m. Viernes 12 de setiembre. San José, Mora, Ciudad Colón MANTENIMIENTO DE OBRAS ELÉCTRICAS 8:00 a.m. 3:00 p.m. Viernes 12 de setiembre. Heredia, Flores, San Joaquín OBRAS POR CONTRATO DE REDES ELÉCTRICAS 8:00 a.m. 2:00 p.m.

Puede consultar más detalles sobre la afectación en el siguiente enlace: aquí.