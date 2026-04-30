Del 1 al 3 de mayo, cinco de las cadenas de alimentos más importantes de Costa Rica celebrarán el Día Internacional del Trabajador con el lanzamiento del “Combo del Trabajador”, una iniciativa que combina precios especiales para los clientes con incentivos económicos para sus empleados.

La campaña busca transformar el consumo en un beneficio directo para la fuerza laboral. Parte de las ventas generadas por estos combos se destinará a un bono económico para los más de 1,200 colaboradores que operan los restaurantes en el país.

Burger King, Juan Valdez, Domino’s, Arby’s y Popeyes buscan reconocer el esfuerzo diario de su personal de primera línea, considerándolos el “motor del crecimiento” de la empresa y del país.

Los precios especiales estarán vigentes durante todo el fin de semana (viernes, sábado y domingo) en los siguientes formatos:

Arby’s: Combo Beef & Cheddar Deluxe por ¢3.500 .

Combo Beef & Cheddar Deluxe por . Burger King: Combo de WHOPPER® Clásico por ¢3.750 .

Combo de WHOPPER® Clásico por . Popeyes: Combo de 2 piezas de pollo por ¢3.750 .

Combo de 2 piezas de pollo por . Domino’s Pizza: Pizza mediana (jamón o pepperoni) más 2 refrescos por ¢4.750.

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