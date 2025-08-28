El Ministerio de Salud anunció que del 4 al 21 de agosto clausuraron 7 outlets en las diferentes provincias del país, incluido Punto Outlet, ubicado en la Avenida Central en San José.

Los principales productos decomisados fueron:

Cosméticos

Equipos y materiales biomédicos

Medicamentos

Químicos

Suplementos alimenticios

Fotografía Ministerio de Salud

Entre las principales razones de los cierres están:

Carecer de registro sanitario

Incumplir la normativa de etiquetado, estar vencidos o en mal estado.

Se detectó que varios establecimientos no correspondían la actividad autorizada en su Permiso Sanitario de Funcionamiento, lo que constituye una violación directa a la normativa vigente.

Venta de productos sin autorización sanitaria ni fuera de la clasificación establecida por la ley.

Lista de cierres

Provincia Outlets Productos decomisados Clausura San José 5 establecimientos 5.000 unidades 3 clausuras Alajuela 5 establecimientos 360 unidades 3 clausuras Cartago 3 establecimientos 637 unidades Heredia 2 establecimientos 31 unidades 1 clausura