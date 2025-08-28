El Ministerio de Salud anunció que del 4 al 21 de agosto clausuraron 7 outlets en las diferentes provincias del país, incluido Punto Outlet, ubicado en la Avenida Central en San José.
Los principales productos decomisados fueron:
- Cosméticos
- Equipos y materiales biomédicos
- Medicamentos
- Químicos
- Suplementos alimenticios
Entre las principales razones de los cierres están:
- Carecer de registro sanitario
- Incumplir la normativa de etiquetado, estar vencidos o en mal estado.
- Se detectó que varios establecimientos no correspondían la actividad autorizada en su Permiso Sanitario de Funcionamiento, lo que constituye una violación directa a la normativa vigente.
- Venta de productos sin autorización sanitaria ni fuera de la clasificación establecida por la ley.
Lista de cierres
|Provincia
|Outlets
|Productos decomisados
|Clausura
|San José
|5 establecimientos
|5.000 unidades
|3 clausuras
|Alajuela
|5 establecimientos
|360 unidades
|3 clausuras
|Cartago
|3 establecimientos
|637 unidades
|Heredia
|2 establecimientos
|31 unidades
|1 clausura