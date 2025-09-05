

Paulina Carmona Ureña

Cinco pequeños atletas costarricenses representarán a Costa Rica en el Strider World Cup Championship 2025. El mundial de bicicletas de balance se llevará a cabo el sábado 20 de setiembre en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos.

Los representantes ticos son Noah Muñoz Villegas (3 años), Samuel Villegas Delgado (2 años), Oliver Hernández Chaves (2 años), Thiago Aguirre Londoño (6 años) y Mark Patterson Ocampo (3 años). Cada uno viajará acompañado de su familia.

El campeonato mundial se desarrollará en dos modalidades, Sprint Race, con heats clasificatorios para edades de 2, 3 y 4 años, culminando en una gran final. La otra es Adventure Cross, para niños de 4, 5 y 6 años, igualmente con heats clasificatorios y final.

“Los mundiales son eventos memorables, la emoción empieza alistando las maletas, representar al país es una alegría inmensa, disfrutar del deporte, hacer nuevos amigos, conocer nuevas culturas y disfrutar de la camaradería que nos permiten estas experiencias es lo que buscamos y lo que las familias desean vivir junto a sus hijos”, indicó Andrea Valverde Gómez, Gerente de Life on Wheels Centroamérica.

Estos mini atletas se enfrentarán a más de 500 niños de todo el mundo. Costa Rica llega con experiencia, pues será su quinta participación, y los niños ya saben lo que es brillar en el top 10 en ediciones pasadas.