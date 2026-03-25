Estos peajes no se cobrarán en Semana Santa: Tome nota

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que los peajes administrados por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) en las rutas 32 y 2 no se cobrarán durante parte de la Semana Santa.

La medida aplicará desde las 12:00 mediodía del jueves 2 de abril (Jueves Santo) y hasta las 6:00 a.m. del sábado 4 de abril (Sábado Santo), con el objetivo de facilitar el traslado de vacacionistas hacia el Caribe y la zona Sur.

En específico, la disposición rige para el peaje del Zurquí, sobre la ruta 32 (Braulio Carrillo), y el peaje en la ruta 2 (Florencio del Castillo).

Foto: Mauricio Aguilar

Las autoridades recordaron que los peajes en las rutas General Cañas y Bernardo Soto (Ruta 1) ya no se cobran desde setiembre del año anterior.

Eso sí, hicieron un llamado a los conductores a mantener la prudencia al pasar por las estaciones, ya que, al no tener que detenerse, existe el riesgo de accidentes si se circula a alta velocidad cerca de las casetas.

El MOPT reiteró la importancia de conducir con precaución durante estos días de alto tránsito.