La edición número 77 de los Premios Emmy celebró las mejores producciones televisivas transmitidas entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025.
La selección de nominados y ganadores estuvo a cargo de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. La ceremonia tuvo lugar en el Peacock Theatre, ubicado en Los Ángeles, California.
Lista de ganadores de los Premios Emmy 2025
- Mejor actor principal en serie de comedia
Seth Rogen, The Studio
- Mejor actriz principal en serie de comedia
Jean Smart, Hacks
- Mejor actriz de reparto en serie dramática
Katherine LaNasa, The Pitt
- Mejor actor de reparto en serie dramática
Tramell Tillman, Severance
- Mejor actriz principal en serie dramática
Britt Lower, Severance
- Mejor actriz de reparto en serie de comedia
Hannah Einbinder, Hacks
- Mejor programa reality show de competencia
The Traitors
- Mejor actor de reparto en serie de comedia
Jeff Hiller, Somebody somewhere
- Mejor dirección en serie de comedia
Seth Rogen y Evan Goldberg, The Studio
- Mejor dirección en serie limitada, de antología o telefilme
Philip Barantini, Adolescence
- Mejor dirección de serie dramática
Adam Randall, Slow Horses
- Mejor serie de variedades con guión
Last Week Tonight with John Oliver
- Mejor guionista de serie dramática
Dan Gilroy, Andor
- Mejor actor de reparto en serie limitada, de antología o telefilme
Owen Cooper, Adolescence
- Mejor guionista de serie limitada, de antología o telefilme
Jack Thorne and Stephen Graham, Adolescence
- Mejor especial de variedad en vivo
SNL50: The Anniversary Special
- Mejor guion de un programa de variedad
Last Week Tonight with John Oliver
- Mejor actriz de reparto en serie limitada, de antología o telefilme
Erin Doherty, Adolescence
- Mejor actriz principal en serie limitada, de antología o telefilme
Cristin Milioti, The Penguin
- Premio Humanitario Bob Hope
Ted Danson y Mary Steenburge
- Mejor actor principal en serie limitada, de antología o telefilme
Stephen Graham, Adolescence