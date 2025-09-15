La edición número 77 de los Premios Emmy celebró las mejores producciones televisivas transmitidas entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025.

La selección de nominados y ganadores estuvo a cargo de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. La ceremonia tuvo lugar en el Peacock Theatre, ubicado en Los Ángeles, California.

Lista de ganadores de los Premios Emmy 2025

Mejor actor principal en serie de comedia

Seth Rogen, The Studio

Mejor actriz principal en serie de comedia

Jean Smart, Hacks

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Katherine LaNasa, The Pitt

Mejor actor de reparto en serie dramática

Tramell Tillman, Severance

Mejor actriz principal en serie dramática

Britt Lower, Severance

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Hannah Einbinder, Hacks

Mejor programa reality show de competencia

The Traitors

Mejor actor de reparto en serie de comedia

Jeff Hiller, Somebody somewhere

Mejor dirección en serie de comedia

Seth Rogen y Evan Goldberg, The Studio

Mejor dirección en serie limitada, de antología o telefilme

Philip Barantini, Adolescence

Mejor dirección de serie dramática

Adam Randall, Slow Horses

Mejor serie de variedades con guión

Last Week Tonight with John Oliver

Mejor guionista de serie dramática

Dan Gilroy, Andor

Mejor actor de reparto en serie limitada, de antología o telefilme

Owen Cooper, Adolescence

Mejor guionista de serie limitada, de antología o telefilme

Jack Thorne and Stephen Graham, Adolescence

Mejor especial de variedad en vivo

SNL50: The Anniversary Special

Mejor guion de un programa de variedad

Last Week Tonight with John Oliver

Mejor actriz de reparto en serie limitada, de antología o telefilme

Erin Doherty, Adolescence

Mejor actriz principal en serie limitada, de antología o telefilme

Cristin Milioti, The Penguin

Premio Humanitario Bob Hope

Ted Danson y Mary Steenburge

Mejor actor principal en serie limitada, de antología o telefilme

Stephen Graham, Adolescence