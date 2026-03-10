Estos fueron los ganadores de los Premios ALAS 2026 en la Noche Magenta

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la organización ALAS Costa Rica celebró la Noche Magenta 2026 en el Crowne Plaza San José La Sabana, donde se entregaron los Premios ALAS que reconocen a líderes, organizaciones y aliados que impulsan la igualdad de género en Costa Rica.

Entre los principales galardones, el premio Mujer Visionaria fue otorgado a Carla Coghi, mientras que el reconocimiento Aliado a Favor de la Igualdad fue para Steve Aronson, creador de Teatro Espressivo. El premio Mujer Invencible lo recibió la atleta costarricense Amalia Ortuño.

Foto: Mauricio Aguilar Foto: Mauricio Aguilar Foto: Mauricio Aguilar

Por su parte, el galardón Empresa a Favor de la Igualdad fue entregado a BAC Credomatic, mientras que la chef Doris Goldgewicht fue reconocida con el premio Mujer Inspiración por su trayectoria y aporte en su área.

Foto: Mauricio Aguilar

Además, durante la velada también se reconoció a 27 Mujeres Destacadas 2026 por su aporte en distintos sectores como la política, la comunicación, la empresa privada, la salud y el emprendimiento, destacando el liderazgo femenino en diversas áreas del país.