Estos fueron los fracasos de CR7 en Copas del Mundo

Cristiano Ronaldo volvió a despedirse de una Copa del Mundo sin poder conquistar el único gran título que falta en su extraordinaria carrera.

La selección de Portugal cayó este lunes 0-1 frente a España en los octavos de final del Mundial 2026, resultado que puso fin al sueño del capitán luso de seguir avanzando en el torneo.

Con esta eliminación, el delantero portugués suma seis participaciones en Copas del Mundo y, una vez más, se quedó lejos de levantar el trofeo.

Su mejor actuación llegó en Alemania 2006, cuando Portugal alcanzó las semifinales, instancia en la que fue superado por Francia. Cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, el conjunto luso fue eliminado en los octavos de final precisamente por España.

En Brasil 2014, Portugal no logró superar la fase de grupos y firmó una de sus participaciones más discretas.

Posteriormente, en Rusia 2018, el equipo cayó nuevamente en los octavos de final, esta vez frente a Uruguay, mientras que en Catar 2022 alcanzó los cuartos de final, donde fue sorprendido por Marruecos.

Ahora, en el Mundial de 2026, la historia volvió a repetirse. Portugal quedó eliminado en los octavos de final tras perder por la mínima ante España con un gol en el tiempo de reposición, cerrando así una nueva participación mundialista para Cristiano Ronaldo.

A lo largo de su trayectoria en la Copa del Mundo, el atacante portugués disputó seis ediciones del torneo, pero nunca consiguió llegar a una final.

Pese a convertirse en una de las máximas figuras de la historia del fútbol, el título mundial continúa siendo la gran deuda en el brillante palmarés del cinco veces ganador del Balón de Oro.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra