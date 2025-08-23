Arrancó la segunda jornada del Torneo Apertura 2025, en la cual el cuadro Escorpiones de Belén visitó el estadio Rafael Bolaños en La Plywood de Alajuela. Se midieron a Carmelita y los derrotaron por la mínima. El gol lo marcó Javier Camareno sobre el minuto 82.

Con esta victoria el cuadro belemita se encumbra en la cima, pues llega a sumar 4 unidades, dentro del grupo B. Por debajo aparecen las escuadras de Pitbull, con tres puntos y Fútbol Consultants Desamparados también con tres unidades.

Recordemos que los de azul y amarillo había empatado en la primera fecha, cuando fueron casa ante Santa Ana. Ese juego terminó 1 a 1.

La jornada se completa con tres cotejos el sábado y dos que quedan para el lunes.

No se programan los juegos a los equipos Limón Black Star ni Municipal Turrialba, en vista que ambos perdieron su licencia de participación. Los limonenses se medían en casa a Pitbulls de Santa Bárbara y los azucareros recibían a Jicaral Sercoba.

El equipo que queda libre es Cambute en el Grupo A y Fútbol Consultants en el B.

Lo dijo

“El funcionamiento del equipo estuvo acorde a las pretensiones de ganar el partido, pero a como se fue desarrollando entramos en un letargo. Desgraciadamente nos meten gol y nosotros no concretamos las opciones que tuvimos. Después quedó poco tiempo para reaccionar. Esto está empezando y ojalá que cada vez venga más la afición”.

Esteban Ramírez, jugador de Carmelita

Jornada 2

Sábado

Sarchí – Inter San Carlos

Estadio: Alejandro Morera Soto.

Hora: 11 a.m.

Aserrí – Uruguay

Estadio: Arabelo Fallas.

Hora: 1 p.m.

Santa Cruz – Municipal Grecia

Estadio: Chorotega de Nicoya.

Hora: 7 p.m.

Lunes

Upala – Cofutpa

Estadio: Edgardo Baltodano.

Hora: 1 p.m.

Santa Ana – Cariari P.

Estadio: Piedades.

Hora: 7 p.m.