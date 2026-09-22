Estos errores con sus impuestos pueden ponerlo bajo la lupa de Hacienda

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Un error al declarar impuestos, registrar un gasto que no corresponde o manejar incorrectamente una factura electrónica puede poner a un contribuyente bajo la lupa del Ministerio de Hacienda.

Las inconsistencias pueden surgir por situaciones como facturar bienes o servicios ajenos a la actividad económica registrada, utilizar incorrectamente códigos de exención o modificar comprobantes electrónicos sin el debido respaldo.

“Hay que recordar que ahora la Administración Tributaria cuenta con herramientas electrónicas en el instante en que un contribuyente emite una factura o la recibe, así como las declaraciones presentadas por este, todo en un sistema que hoy es integral, por lo tanto, la información se puede cruzar ya no de forma manual sino digital”, explicó Silvia Castro, socia de Impuestos de Despacho Carvajal.

Errores más comunes y consecuencias

Castro detalló cuáles son algunas de las equivocaciones que pueden generar inconsistencias y llamar la atención de la Administración Tributaria.

También pueden presentarse diferencias cuando los montos declarados en el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) o en los pagos parciales de Renta no concuerdan con los ingresos brutos reportados, así como al incluir gastos deducibles sin comprobante electrónico o sin relación directa con la actividad gravada.

Estas omisiones pueden tener consecuencias económicas. Según Despacho Carvajal, la omisión o presentación tardía de declaraciones tributarias o informativas contempla multas equivalentes al 2% de los ingresos brutos del periodo anterior.

Las sanciones pueden ir desde tres salarios base, es decir, ¢1.386.600, hasta 100 salarios base, equivalentes a ¢46.220.000, además de recargos por mora e intereses sobre las sumas pendientes.

Corrija a tiempo

Si el contribuyente detecta un error o mantiene un saldo pendiente, la recomendación es corregir la situación antes de recibir una notificación de Hacienda.

“Si el contribuyente sabe que tiene un error o un saldo pendiente, debe proceder sea con la rectificación de la declaración para corregir ante Hacienda la información que coincida con su contabilidad y su actividad, o bien, si es un tema de pago pendiente proceder con el pago respectivo”, señaló Castro.

Según el despacho, actuar de forma voluntaria antes de que Hacienda notifique el inicio de una fiscalización permite al contribuyente tener mayores opciones para regularizar su situación con sanciones atenuadas.

Redacción: Luis Diego Mora