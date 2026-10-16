Estos eran los acuerdos del PLN y el PPSO sobre Armonización Eléctrica

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) y Liberación Nacional (PLN) habían avanzado en un paquete de diez compromisos para destrabar la aprobación de la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional antes de que el oficialismo anunciara la ruptura de las conversaciones.

Un borrador de acuerdo político contempla una hoja de ruta con diez compromisos legislativos que incluían proyectos promovidos por ambas bancadas y fijaba incluso una fecha máxima para votar Armonización en segundo debate.

El documento, preparado para ser suscrito por las jefaturas de ambas fracciones, aparece fechado para el 19 de octubre y establece que las bancadas impulsarían conjuntamente una agenda para fortalecer el sector eléctrico y sus instituciones.

El PPSO anunció este viernes que suspendió las conversaciones luego de que el PLN condicionara el diálogo a temas presupuestarios de las universidades públicas.

El jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta. Foto: Mauricio Aguilar.

Armonización tenía fecha

Uno de los primeros compromisos era ampliar el plazo cuatrienal del expediente 23.414 para evitar que el proyecto de Armonización venciera durante octubre. A cambio, el PPSO se comprometía a impulsar tres iniciativas presentadas por Liberación Nacional.

Se trataba de la creación del Fondo Nacional de Solidaridad del Servicio de Electricidad, (Fonassel), el fortalecimiento de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y la modernización de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec).

Los tres proyectos serían dispensados de trámites y las fracciones trabajarían en ajustes a sus textos para llevarlos a primer debate durante la primera semana de noviembre. Además, ambas bancadas se comprometían a no presentar mociones destinadas a obstaculizar su avance.

El expediente eléctrico se aprobaría en segundo debate en la sesión posterior a aquella en que los tres proyectos alcanzaran primer debate. Si eso no ocurría en el corto plazo, las partes fijaban el 9 de noviembre como fecha para votar definitivamente Armonización.

Sin embargo, Acosta aseguró que aún no había fecha definida para darle segundo debate.

ICE ganaba terreno

Otro de los puntos centrales era fortalecer al Instituto Costarricense de Electricidad. El PPSO debía elaborar un nuevo proyecto con ese objetivo, presentarlo al PLN y, una vez consensuado el texto, ambas fracciones impulsarían una dispensa de trámites. La fecha prevista para tener lista esa propuesta era el 6 de noviembre.

También se había acordado modificar uno de los puntos que más diferencias había generado alrededor de Armonización.

El documento planteaba elaborar una reforma para eliminar las disposiciones que crean el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen) y sustituirlo por un órgano ubicado dentro de la estructura del ICE, al cual se trasladarían las competencias que posteriormente definiera la ley.

El jefe de fracciòn del PLN, Álvaro Ramírez. Foto: Archivo.

CNFL, subastas y geotermia

El paquete negociado iba más allá de Armonización, puesto que el PLN se comprometía a preparar otro proyecto para fortalecer la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que posteriormente sería negociado con el oficialismo y dispensado de trámites.

Por su parte, el PPSO debía redactar una iniciativa para aclarar cómo funcionarían las subastas dentro del sector eléctrico nacional.

Lo que estaba sobre la mesa