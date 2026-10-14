Estos diputados investigarán el financiamiento electoral en 2022 y 2026

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Faltan pocas horas para que venza el plazo de las fracciones para determinar qué diputados conformarán la Comisión Especial Investigadora que fiscalizará el financiamiento de las campañas electorales de 2022 y 2026 y la mayoría de las bancadas ya han hecho público qué diputados la integrarán.

La comisión tiene entre sus objetivos investigar posibles vínculos del crimen organizado en el financiamiento a las campañas electorales.

El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) anunció a los cinco diputados que integrarán la comisión en representación de la fracción. De igual manera ya lo hicieron el partido Frente Amplio (FA) y el Partido Liberación Nacional (PLN).

Cabe señalar que en el caso de las fracciones unipersonales de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), deberán definir qué diputada participará en representación de ambas. Hasta el cierre de esta publicación, la decisión todavía no estaba tomada.

De momento, la Comisión podría integrarse de la siguiente manera:

Del PPSO:

José Miguel Villalobos

Antonio Barzuna

Wilson Jiménez

Cindy Blanco

Kattya Mora

Del PLN:

Ronald Campos

Janice Sandí

Del FA: