Esto solicitará la Fiscalía contra “Diablo” y “Tan”

La Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada solicitará este lunes prisión preventiva contra Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y Jonathan Pérez, alias “Tan”, durante la audiencia programada para las 1:30 p. m.

El Ministerio Público pedirá 3 meses de prisión preventiva para alias “Diablo” y cinco meses para alias “Tan”. Según explicó la Fiscalía, estos plazos corresponden al saldo del período ordinario de 18 meses de prisión preventiva que aún tienen disponible, ya que ambos habían permanecido bajo esta medida cautelar en etapas anteriores del proceso.

La institución aclaró que, en caso de que el plazo llegue a vencer, los imputados no recuperarán automáticamente la libertad. La Fiscalía adelantó que solicitará las prórrogas correspondientes ante el Tribunal Penal de Apelación de Sentencia para mantener la medida cautelar mientras continúan las investigaciones.

Además, el Ministerio Público gestionará que algunas de las causas sean asumidas por la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, lo que permitiría ampliar los plazos máximos de prisión preventiva previstos por la legislación.

Alias “Diablo” y alias “Tan” enfrentan un proceso penal por dos homicidios, una tentativa de homicidio y asociación ilícita, hechos ocurridos en Pococí en 2015. Por razones de seguridad, la audiencia se desarrolla en el Primer Circuito Judicial de San José, aunque corresponde al Tribunal Penal de Pococí.

De acuerdo con la Fiscalía, otras cinco personas vinculadas con esta causa ya fueron condenadas en dos juicios distintos a penas que van de 10 a 70 años de prisión.