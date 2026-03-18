Esto responde gobierno de Cuba tras eliminación de embajada

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba cuestionó la decisión del gobierno de Costa Rica de cerrar su embajada en La Habana y reducir las relaciones bilaterales al ámbito consular, al considerar que “la medida responde a presiones externas y carece de justificación oficial”.

Según el comunicado emitido desde La Habana, el pasado 17 de marzo la Cancillería costarricense notificó “mediante Nota Diplomática y sin ofrecer argumento alguno, la decisión unilateral de cerrar la Embajada de ese país en Cuba”. Además, indicó que se solicitó a Cuba retirar a su personal diplomático en San José, manteniendo únicamente funciones consulares y administrativas.

El gobierno cubano también señaló que Costa Rica informó que, a partir del 1 de abril, las relaciones entre ambos países se limitarán a nivel consular.

En respuesta, la Cancillería calificó la medida como “una decisión arbitraria, evidentemente adoptada bajo presión y sin tener en consideración los intereses nacionales”.

Según el gobierno cubano, el mandatario costarricense “manipuló burdamente la historia y la realidad de Cuba e ignoró de manera escandalosa la responsabilidad directa de Estados Unidos en la situación económica de la isla”.

Pese al deterioro diplomático, el comunicado concluye que “nada podrá distanciar a los pueblos de Cuba y Costa Rica, unidos por lazos indisolubles de una historia común”.

Dicha decisión fue anunciada por el mandatario Chaves, junto al canciller André Tinoco, como parte de su gira programada esta semana.